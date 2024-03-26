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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda Halkbank ve Arkas Spor rakiplerini yenerek finale yükseldi

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı ve Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı yenerek finale yükseldi.

Hande Durmuş  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda Halkbank ve Arkas Spor rakiplerini yenerek finale yükseldi

Bursa

Halkbank-Fenerbahçe Parolapara 

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş

Halkbank: Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver, Doğukan Ulu, Blankenau)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz, Hasan Sıkar, Penchev)

Setler: 25-12, 25-16, 20-25, 26-24

Süre: 112 dakika (22, 25, 31, 34)

Arkas Spor-Ziraat Bankkart

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Durruthy (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı)

Setler: 25-23, 32-30, 23-25, 20-25, 11-15

Süre: 144 dakika (31, 36, 30, 28, 19)


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