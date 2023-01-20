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Avustralya Açık'ta son iki yılın finalisti Medvedev 3. turda elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Sebastian Korda, son iki yılın finalisti Rus Daniil Medvedev'i eleyerek 4. tura yükseldi.

Mutlu Demirtaştan   | 20.01.2023
Avustralya Açık'ta son iki yılın finalisti Medvedev 3. turda elendi

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya, 5. gün akşam seansında oynanan 3. tur maçlarıyla devam edildi.

Turnuvanın 29 numaralı seribaşı Korda, bir grand slam şampiyonluğu bulunan Medvedev'i (7 numaralı seribaşı) 7-6, 6-3 ve 7-6 biten setlerle 3-0 yenerek günün sürprizine imza attı.

Polonyalı Hubert Hurkacz (10), Kanadalı Denis Shapovalov'a (20) karşı 3-2 (7-6, 6-4, 1-6, 4-6, 6-3) galip geldi.

Rus tenisçi Karen Khachanov (18), ABD'li Frances Tiafoe'yu (16) 6-3, 6-4, 3-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yendi.

Dünya 71 numarası Çek Jiri Lehecka ise Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi (11) 3-2 (6-7, 6-3, 3-6, 6-1, 6-4) mağlup etti.

Dördüncü turda Hubert Hurkacz-Sebastian Korda, Jiri Lehecka-Felix Auger Aliassime ve Yoshihito Nishioka-Karen Khachanov eşleşmeleri oluştu.


- Kadınlarda Azarenka ve Zhu tur atladı


Avustralya Açık'ta 2012 ve 2013 şampiyonu Belaruslu Victoria Azarenka (24), ABD'li Madison Keys (10) karşısında 1-6, 6-2 ve 6-1 sona eren setlerle 2-1 kazandı.

Dünya klasmanının 87 numarası Çinli Lin Zhu, 6 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi 7-6, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek turnuvada bir başka sürprize imza attı.

Zhu, 4. turda Azarenka'nın rakibi oldu.


- 6. gün programı


Avustralya Açık'ta 3. tur maçlarına yarın devam edilecek.

Öne çıkan tek erkekler müsabakalarında Sırp Novak Djokovic (4) ile Bulgar Grigor Dimitrov (27) ve Rus Andrey Rublev (5) ile Büyük Britanyalı Daniel Evans (25) karşılaşacak.

Tek kadınlarda ise Fransız Caroline Garcia (4) ile Alman Laura Siegemund ve Belaruslu Aryna Sabalenka (5) ile Belçikalı Elise Mertens (26) mücadele edecek.


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