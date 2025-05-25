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Dünyadan Spor

Avrupa'nın en iyi artistik cimnastikçileri Almanya'da madalya hedefleyecek

Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Volkan Arda Hamarat, Emirhan Kartın; kadınlarda Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Ceren Biner, Nazlı Savranbaşı ve Bilge Tarhan temsil edecek.

Muhammed Boztepe  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Avrupa'nın en iyi artistik cimnastikçileri Almanya'da madalya hedefleyecek

Leipzig

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın heyecanı yarın Almanya'da başlayacak.

Avrupa cimnastiğinin en büyük organizasyonlarından olan şampiyonaya, 26-31 Mayıs tarihlerinde Leipzig kenti ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada 37 ülkeden 135'i kadın, 166'sı olmak üzere 301 sporcu madalya için serilerini sunacak. Altı gün sürecek etkinlik için şimdiden yaklaşık 27 bin bilet satıldı.

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Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Volkan Arda Hamarat, Emirhan Kartın; kadınlarda ise Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Ceren Biner, Nazlı Savranbaşı ve Bilge Tarhan temsil edecek.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nın başarılı ülkelerinden

Milli takım, geçen yıl İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder'in sakatlığı nedeniyle genç bir kadroyla katıldı.

Rimini'de sadece Adem Asil ile halka aletinde bronz madalya kazanan milli cimnastikçiler, takım halinde topladığı 248.029 puanla şampiyonayı dördüncü sırada bitirdi.

Milliler, 2020 yılında Mersin'de düzenlenen organizasyonda takım halinde gümüş, bireyselde ise Ferhat Arıcan'la paralel barda altın, kulplu beygirde bronz, İbrahim Çolak'la da halkada altın madalya almıştı.

2021'de İsviçre'de yapılan organizasyonda ise Ferhat Arıcan'la paralel barda altın, Adem Asil'le barfikste bronz madalya kazanma başarısı gösteren milli takım, 2022'de Almanya'da gerçekleştirilen şampiyonada takım halinde bronz, genel tasnifte Ahmet Önder'le gümüş, Adem Asil'le bronz madalya elde etmişti.

Milli cimnastikçiler, 2023'te Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da takım halinde gümüş madalyaya ulaşırken, bireyselde Adem Asil genel tasnif ve halka aletinde altın, Ferhat Arıcan da paralel barda gümüş madalya kazanmıştı.

Yeni format: Karma Takım Finali

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2028 Olimpiyat Oyunları'nda karma cimnastik takımlarının ilk kez yer alacağını duyurdu.

Bu yenilik, Leipzig'deki Avrupa Şampiyonası'nda da ilk kez gerçekleştirilecek. Aynı ülkeden birer erkek ve kadın sporcudan oluşan 16 en iyi takım, toplam puanlarına göre yarışacak.

Erkekler; yer aleti, paralel bar ve barfiks, kadınlar ise atlama masası, denge aleti ve yer hareketlerinde yarışacak.

En iyiler Almanya'da yine madalya hedefleyecek

Geçen yıl organizasyonda altın madalya kazanan cimnastikçilerden yer aletinde İngiliz Luke Whitehouse, halkada Yunan Eleftherios Petrounias, atlama masasında İngiliz Jake Jarman, kulplu beygirde İrlandalı Rhys McClenaghan ve barfiks aleti ve genel tasnifte Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Marios Georgiou ünvanlarını korumak için Almanya'da olacak.

Kadınlarda ise denge aleti, yer aleti, genel tasnif ve takımda altın madalya kazanan İtalyan Manila Esposito, asimetrik bar aletinin altın madalyalısı İtalyan Alice D'Amato ve Rimini'deki bir önceki şampiyonada iyi bir performans gösteren Rumen Sabrina Maneca-Voinea da Almanya'da başarısını sürdürmeye çalışacak.

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