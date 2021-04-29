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'Avrupa Süper Ligi' girişimi, İngiltere Premier Lig'de istifalara yol açtı

"Avrupa Süper Ligi" adlı girişime destek veren İngiliz kulüplerinin temsilcileri, İngiltere Premier Lig organizasyonundaki görevlerinden istifa etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 29.04.2021
'Avrupa Süper Ligi' girişimi, İngiltere Premier Lig'de istifalara yol açtı

Ankara

Organizasyondan yapılan açıklamada, Premier Lig'in reklam danışmanlığı bölümünde görev alan Manchester Unitedlı Ed Woodward ve Liverpoollu Tom Werner'in istifa ettiği belirtildi.

Temsilcilerden Manchester Cityli Ferran Soriano ve Arsenalli Vinai Venkatesham'ın Premier Lig'in stratejik danışmanlık grubunda, Chelseali Bruce Buck'ın ise denetim ve hizmet biriminde görev almayacağı ifade edildi.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, ülke futbol kamuoyunda son dönemde artan baskılar nedeniyle söz konusu kulüp temsilcilerinin istifaya zorlandığı kaydedildi.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de 48 saat içinde girişimden çekildiğini duyurmuştu.

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