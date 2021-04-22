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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül gururlu

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül, "Rakiplerime karşı ezici bir üstünlükle galip gelerek 8. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştım." dedi.

Musa Samur   | 22.04.2021
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül gururlu

Ankara

Milli güreşçi Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu oldu

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. ( Güreş Federasyonu - Anadolu Ajansı )

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada 8. kez Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya aldığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Sakatlığı nedeniyle operasyon geçirdiğini ve güreşe 1,5 yıl ara vermek zorunda kaldığını dile getiren milli güreşçi, "Sonrasında ilk müsabakam buradaydı. Yurt içinde hiçbir müsabakada güreşmedim, yurt dışında da ilk müsabakam Avrupa Şampiyonası'ndaydı. Çok ciddi rakiplerle, olimpiyatlarda bana rakip olabilecek sporcularla güreştim. Özellikle Gürcü rakibimi ilk turda yenmem bana çok ciddi moral oldu." diye konuştu.

Şampiyonada kapanışı da çok güzel yaptığını kaydeden Taha Akgül, "Rakiplerime karşı ezici bir üstünlükle galip gelerek 8. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştım. 1,5 yıl ara verip, hiç müsabakaya çıkmadan ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterip altın madalyaya ulaşmak benim için çok önemliydi. Çünkü olimpiyatlara çok az bir süre kaldı. Çalışma süremiz az. İnşallah hedefim Tokyo'da ikinci kez altın madalya olacak. Bunun için var gücümle çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Durumunun iyi olduğunu, daha da iyiye gittiğini, aynı şekilde hazırlanırsa Tokyo Olimpiyatları'nda da altın madalya alabileceğini ifade eden şampiyon güreşçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle Cumhurbaşkanımızın araması beni çok mutlu etti. Sayın bakanımız, belediye başkanımız, sağ olsunlar hepsi tek tek aradı. Hepsine teşekkür ediyorum. Destekleyen herkese selam gönderiyorum. Desteklemeye, dua etmeye devam etsinler. Hedefimiz Tokyo'da da altın madalya olacak."

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