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Milli güreşçi Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu oldu

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Musa Samur   | 21.04.2021
Milli güreşçi Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8. Avrupa şampiyonluğunu ekledi.

Bakan Kasapoğlu, Taha Akgül'ü tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Elde ettiği sekizinci şampiyonlukla bizleri bir kez daha gururlandıran Taha Akgül'ün Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da ülkemizi, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."


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