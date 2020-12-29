Euro
9.04
Dolar
7.37
BIST 100
1,445.73
Altın
1,879.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Atletico Madrid Diego Costa ile yollarını ayırdı

İspanya ekibi Atletico Madrid, golcü futbolcu Diego Costa'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 29.12.2020
Atletico Madrid Diego Costa ile yollarını ayırdı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

Atletico Madrid Kulübü, kişisel sebeplerden dolayı takımdan ayrılma isteğini ileten Diego Costa'nın 30 Haziran 2021'de sona erecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Brezilya asıllı İspanyol santrfor Diego Costa, ilk olarak Aralık 2006'da imza attığı Atletico Madrid'de 2010-2014 yıllarında forma giymiş ve 2018'de tekrar takıma dönmüştü.

Madrid ekibinde 215 maça çıkan ve 83 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, birer lig, Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi
Almanya’da son 24 saatte 852 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısına AB onayı yakında mümkün görünmüyor
İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 11 bini geçti

Benzer haberler

İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi

Atletico Madrid Diego Costa ile yollarını ayırdı

Trabzonspor: Bazı futbolcuların eşlerine küfür edenler hakkında başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

Fenerbahçe'den Max Kruse açıklaması

Fenerbahçe'den Max Kruse açıklaması
Beşiktaş'ın zirve inadı

Beşiktaş'ın zirve inadı
Sivas yerel basınından Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına 'siyah sayfalı' tepki

Sivas yerel basınından Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına 'siyah sayfalı' tepki