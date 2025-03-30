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Spor, Futbol

Göztepe, ligin ilk devresindeki performansını arıyor

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Göztepe, ligin ilk devresinde 14 puan topladığı 8 maçlık süreçte ikinci yarı sadece 4 puan alabildi.

Ali Korkmaz  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Göztepe, ligin ilk devresindeki performansını arıyor

İzmir

Trabzonspor karşısında Romulo Cardoso'nun penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Puanını 38'e çıkaran İzmir temsilcisi, averajla 6. sırada yer alıyor. Ligde son galibiyetini 20. haftada Onvo Antalyaspor karşısında 1-0'lık skorla alan Göztepe, daha sonra galip gelemediği 8 müsabakada 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu süreçte Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor, Bellona Kayserispor ve Net Global Sivasspor'a mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Sipay Bodrum FK, Reeder Samsunspor, İkas Eyüpspor ve Trabzonspor'la berabere kaldı.

Ligin ilk devresinde aynı takımlarla oynanan maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 14 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda ise 4 puanda kaldı. Ligin ilk devresindeki 8 maçlık periyotta 16 gol atıp kalesinde 11 gol gören Göztepe, ikinci yarı ise 7 gol bulup, 12 gol yedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, ligin 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

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