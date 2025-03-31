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Spor

Kadın Milli Futbol Takımı'nın geleceği bölge seçmeleriyle şekilleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, kadın milli futbol takımlarının sporcu kaynağının bölge seçmeleriyle şekillendiğini söyledi.

Okan Coşkun  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Kadın Milli Futbol Takımı'nın geleceği bölge seçmeleriyle şekilleniyor Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Türkiye genelinde kız çocuklarına futbolu sevdirmek, genç kızları futbol oynamaya teşvik etmek ve yetenekli olanları milli takıma kazandırmak için "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi başlatıldı.

TFF'ye bağlı 14 bölgedeki 20 şehirde seçme yapan antrenörler, milli takım için ter dökecek yeni yetenekleri keşfediyor.

Projenin Malatya ayağı için kente gelen Demirbağ, AA muhabirine, kadın futbolu için çalışmaları sürdürdüklerini, kız çocuklarına destek olmak için birçok proje yürüttüklerini anlattı.

"Amacımız, milli takımda bulunan oyuncuları geliştirmek"

Demirbağ, bölge seçmelerinin kendileri için çok önemli olduğunu ve seçmelerde keşfedilen oyuncuları takibe aldıklarını vurguladı.

Oyuncuları okullarında ve kulüplerinde izlediklerini ifade eden Demirbağ, 15 yaş grubunun temelini bu sporcuların oluşturduğunu dile getirdi.

"Tabii ki hedefimiz, milli takımlarımızın 15 yaş öncelikli olmak üzere her birini gözlemlemek." diyen Demirbağ, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 1700'den fazla sporcuyla buluştuk ve devam ediyoruz, hedefimiz 2 bin sporcuya ulaşabilmek. Gözden kaçırmamak için de hepsini bir araya toplayıp birlikte görmek. Çocukların hepsini kendi yaş grubunda kısa sürede olsa gözlemleme fırsatımız oluyor. Onları kendi bulundukları alanlardaki maçları da gözlemlemeye çalışıyoruz. Seçme organizasyonlarımız 4 yıldır sürüyor ve çocukların gelişimini de gözlemliyoruz, nereden nereye geldiklerini görüyoruz. Milli takıma da sporcu ihtiyacımız var. Oraya girmek için çok çalışmak gerekiyor ve bunu da anlatıyoruz. Amacımız, milli takımda bulunan oyuncuları geliştirmek."

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