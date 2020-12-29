Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 2 transfer

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Spor, Basketbol

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncular Travis Trice ve Amile Jefferson'u transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncular Travis Trice ve Amile Jefferson'u kadrosuna dahil etti.

Berad Büyük   | 29.12.2020
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncular Travis Trice ve Amile Jefferson'u transfer etti

Istanbul

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takım, Trice ve Jefferson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 

ABD'nin Springfield kentinde dünyaya gelen Trice, profesyonel kariyerine 2015'te ABD Gelişim Ligi (G League) takımlarından Westchester Knicks'te başladı. Avustralya'da Cairns Taipans ile Brisbane Bullets, Türkiye'de TOFAŞ ve son olarak Fransa'da SIG Strasbourg forması giyen 27 yaşındaki oyun kurucu, burada çıktığı 16 lig maçında 11,1 sayı, 1,9 ribaunt ve 3,6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

ABD'nin Philadelphia şehrinde dünyaya gelen 27 yaşındaki Jefferson ise kariyerine Duke Koleji'nde başladı. Duke Üniversitesi ile geçirdiği beş yılda 150 karşılaşmaya çıkan Amile Jefferson, kolej tarihinin en fazla maça çıkan oyuncularından biri oldu. 150 maçın 103'üne ilk beşte başlayan oyuncu 2014-2015 sezonunda Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonluğu yaşadı. Duke Üniversitesi'nden sonra Minnesota Timberwolves ile çift yönlü kontrat imzalayan Jefferson, 2017-2018 sezonunun büyük bir kısmını G-League ekiplerinden Iowa Wolves ile geçirdi.

Jefferson, son olarak 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Orlando Magic'in G-League takımı Lakeland Magic'te forma giydi. Uzun forvet ve pivot mevkilerinde görev yapan oyuncu, geçen sezon çıktığı 7 maçta 25,9 sayı, 12,6 ribaunt ve 3 asist ortalamaları yakaladı.

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