Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Istanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın ardından ağrı hisseden Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.
Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.