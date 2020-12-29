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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor ile yaptığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Ercan Doğan   | 29.12.2020
Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın ardından ağrı hisseden Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

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