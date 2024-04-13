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Atıcılık Havalı ve Ateşli Silahlar Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası'nda Dikeç ve Tarhan kategorisinde birinci oldu

Atıcılık Havalı ve Ateşli Silahlar Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Musa Samur  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Atıcılık Havalı ve Ateşli Silahlar Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası'nda Dikeç ve Tarhan kategorisinde birinci oldu

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan yarıştı.

Milli sporcular, sıralama müsabakasında attıkları 581 puanla ilk sırada yer alarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Madalya maçında rakipleri Ukrayna'yı 17-13 yenen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona 20 Nisan Cumartesi günü sona erecek.

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