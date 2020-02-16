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Arsenal, Newcastle United'ı 4-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Newcastle United'ı 4-0 mağlup etti.

Yunus Kaymaz   | 16.02.2020
Arsenal, Newcastle United'ı 4-0 yendi

İstanbul

Emirates Stadı'nda ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Pierre Aubameyang, 57. dakikada Nicolas Pepe, 90. dakikada Mesut Özil ve 90+5. dakikada Alexandre Lacazette attı. 

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçen yıl nisan ayından bu yana ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Arsenal bu galibiyetle puanını 34'e çıkarırken, Newcastle United 31 puanda kaldı.

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