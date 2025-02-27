Dolar
36.43
Euro
38.17
Altın
2,886.29
ETH/USDT
2,351.00
BTC/USDT
86,338.00
BIST 100
9,778.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri, Manchester City'de

Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri, Premier Lig ekibi Manchester City'nin kadrosuna katıldı.

Selçuk Buğra Gökalp  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri, Manchester City'de

Ankara

İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre Arjantin takımına 20 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası'nda kaptanlık yapan 19 yaşındaki oyuncu, Ocak 2024'te Gök Mavililer'e imza attı ancak geçen aya kadar River Plate'te kiralık forma giydi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Echeverri, Manchester City oyuncusu olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak "Burada, Manchester'da olmaktan ve sonunda kendimi Manchester City oyuncusu olarak adlandırabilmekten dolayı ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam." dedi.

River Plate ile 2022-23 sezonunda Arjantin Primera Lig şampiyonluğu yaşayan genç ofansif orta saha, Arjantin 20 Yaş altı Milli Takımı formasıyla 9 maçta 5 gol kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüsten" hazırlanan iddianame kabul edildi
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ kamu işçisi için zam talebini açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Londra'da İngiltere Savunma Bakanı Healey'i kabul etti
Emine Erdoğan: Bize düşen fikri ve vicdanı kendi öz kaynaklarıyla beslenmiş nesiller yetiştirmektir
Akdağ Kayak Merkezi'nde kayakseverler kışın tadını çıkarıyor

Benzer haberler

Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri, Manchester City'de

Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri, Manchester City'de

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet