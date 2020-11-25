Arjantinli efsane futbolcu Maradona hayatını kaybetti
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın 60 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Buenos Aires
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi.
Fotoğraflarla Diego Armando Maradona— AA SPOR (@aa_spor) November 25, 2020
Efsane futbolcu Diego Armando Maradona hayatını kaybetti https://t.co/iVMgKcV90y pic.twitter.com/sOLhImJCEg
Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü eski futbolcunun ölümünü doğruladı.
Paylaşımda, AFA Başkanı Claudio Tapia'nın Maradona'nın ölümüyle derin üzüntü içinde olduğu belirtilerek, "Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadesine yer verildi.
Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.
Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu olmuştu.
Maradona'nın ölümünün ardından taziye mesajları
Dünyaca ünlü eski futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından futbol ve siyaset çevreleri taziye mesajları yayımlıyor.
Brezilyalı efsane futbolcu Pele, sosyal medya hesabından Maradona'nın dünya kupasını kaldırdığı fotoğrafını paylaşarak, "Ne kadar üzücü bir haber. Ben bugün sevgili arkadaşımı kaybettim ve dünya bir efsaneyi kaybetti. Söylenecek çok şey var, Tanrı onun ailesine güç versin. Umarım bir gün cennette beraber top oynarız." ifadesine yer verdi.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bizi dünyadaki en yüksek seviyeye çıkardın. Bizi fazlasıyla mutlu ettin. En iyisi sendin. Başarıların için teşekkürler Diego, seni ömür boyu özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Fernandez'in, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan edeceği ve Cuma gününe kadar olan programlarını iptal ettiği belirtildi.
Eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri de Twitter mesajında, "Dünyadaki bütün taraftarlar, özellikle de Arjantinliler için çok üzücü bir gün. Diego'nun bize yaşattığı muhteşem mutluluklar silinmeyecek." ifadesini kullandı.
İspanyol kulüplerinden Maradona için taziye mesajları
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümü dolayısıyla İspanpol kulüpleri taziye mesajları yayımladı.
Maradona'nın 1982-1984 yıllarında formasını giydiği Barcelona Kulübü, resmi twitter hesabından "Her şey için teşekkürler" yazılı bir mesaj yayımladı.
Katalan kulübünün resmi internet sitesinin ilk haberi Maradona'nın ölümüne ayrılarak, şu ifadeler kullanıldı:
"Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak tanınıyordu. Maradona Barça formasıyla mükemmel bir futbolcu olduğunu gösterdi. Ona sahada inanılmaz markajlar yapıldı ama o bir çok sefer klasını gösterdi. 1982-1983 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda Kızıl Yıldız'a attığı gol ve aynı sezon Lig Kupasında Santiago Bernabeu Stadı'nda attığı, Madridli taraftarların bile alkışladığı goller inanılmazdı."
Barcelona, Maradona'nın lacivert-bordolu forma ile 75 maça çıkıp 47 gol attığını hatırlatıp, Lionel Messi'nin Barcelona'da bu zamana kadar oynadığı maçlarda Maradona'nın stilini hatırlatan hareketlerini yayınladı.
Maradona'nın 1992-1993 sezonunda formasını giydiği Sevilla Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Tüm zamanların en iyi futbolcusunun kırmızı beyazlı formayı giymesine her zaman minnettar olan Sevilla, ölümü dolayısıyla ailesine, arkadaşlarına ve yakınlarına en derin taziyelerini sunar. Huzur içinde yat Diego Armando Maradona." ifadelerini kullandı.
Real Madrid Kulübü de, "Real Madrid Kulübü, başkanı ve yönetim kurulu olarak futbol dünyasının efsanesinin ölümünden derin üzüntü duyduk. Real Madrid, Maradona'nın ailesine ve dostlarına, bulunduğu kulüplere ve başta Arjantinliler olmak üzere tüm futbolseverlere başsağlığı diler." mesajını yayımladı.
Ronaldo'dan Maradona için taziye mesajı
İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Ronaldo'nun sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Bugün ben bir arkadaşıma, dünya da ebedi bir dehaya veda ediyor. Tüm zamanların en iyilerinden biri. Benzersiz bir sihirbaz. Çok erken ayrılıyor, ancak sınırları olmayan bir miras ve asla doldurulmayacak bir boşluk bırakıyor. Huzur içinde uyu, asla unutulmayacaksın." ifadeleri kullanıldı.
Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayatını kaybetmişti.
Maradona'nın ölümü İngiliz futbolunda üzüntüyle karşılandı
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümü İngiliz futbolunda üzüntüyle karşılandı.
Manchester United'ın resmi internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, Maradona'nın ölümünün derin üzüntüyle karşılandığı kaydedildi.
Açıklamada Arjantin'li efsane futbolcunun, tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olarak kabul edildiği ve 1986'da kaptan olarak ülkesinin Dünya Kupası zaferine ilham verdiği belirtildi.
Maradona'nın Barcelona formasıyla 1984'te Manchester United'a karşı oynadığı kupa Galipleri Kupası karşılaşmasının hatırlatıldığı açıklamada, o maçta Maradona'ya karşı mücadele eden Manchester United'ın eski kaptanı Bryan Ronson'un görüşlerine yer verildi.
Robson, Maradona'nın döneminin iyi futbolcusu olduğunu ve Brezilyalı Pele'yle birlikte tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında yer aldığını kaydetti.
Chelsea Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sanatının dehası. Futbolun ustası. Tüm zamanların en iyilerinden biri. Huzur içinde yat Diego Maradona." ifadelerine yer verildi.Liverpool, Maradona'nın ölümüne ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Futbolun gerçek harikası. Huzur içinde uyu Maradona." denildi.
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