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Arjantin'deki Fenerbahçeli taraftarlar, "Fernebahce"yi kurdu

Arjantin’in başkenti Buenos Aires'e bağlı Necochea'da bir araya gelen bir grup futbolsever, "Fernebahce" ismiyle futbol takımı kurdu.

Pablo Barrera  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Arjantin'deki Fenerbahçeli taraftarlar, "Fernebahce"yi kurdu

Necocheo

Necochea kentinde kurulan kulübün ismi ve formaları da Fenerbahçe'den ilham alınarak dizayn edildi. Her oyuncunun farklı mesleği olduğu Fernebahce Futbol Takımı, çeşitli turnuvalarda mücadele ediyor. Takımın hedefi ise bu sene amatör ligden yerel lige çıkmak olarak belirlendi.

Takım oyuncularından Tomas Domaica, takımın ortaya çıkış hikayesinin şans eseri gerçekleştiğini belirterek, "Hepimizin Fenerbahçe taraftarı olduğu arkadaş grubu vardı. Bir araya geldiğimizde bu fikir ortaya çıktı ve ilerlemeye başladık. Fenerbahçe’de oynamış Robin van Persie gibi yıldız oyuncular beni Fenerbahçe taraftarı yaptı." dedi.

"Gerçek şu ki Fernebahce'yi seviyor ve çok eğleniyoruz. Buraya geliyoruz ve çok ciddi antrenman yapıyoruz." diyen Fernebahce takımının kalecisi Gonzalo Aguilera da Türkiye'de futbola olan tutkunun inanılmaz olduğunu vurguladı.

Takımın kaptanı Juan Cruz Moreno ise "29 yaşında profesyonel bir futbolcu olmak bir hayaldi. Yaş ilerledikçe profesyonel olma hayali biraz daha uzaklaşıyor. Ama biz hazırız ve eğer fırsat gelirse bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağım." açıklamasında bulundu.

Türk taraftarla aralarındaki bağın "inanılmaz olduğunu" anlatan Moreno “Mesafeye rağmen yanımızda olduklarını hissettirdiler. Bize mesaj atmak için zaman ayırıyorlar, bizi cesaretlendiriyorlar, maçlarımızı takip ediyorlar. Böylece sahaya coşkuyla çıkıyoruz." şeklinde konuştu.

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