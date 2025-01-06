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Arda Güler 2 gol attı, Real Madrid kupada farklı kazandı

İspanya Kral Kupası son 32 turunda milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Deportiva Minera'yı 5-0 yenerek tur atladı.

Halil İbrahim Avşar  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Arda Güler 2 gol attı, Real Madrid kupada farklı kazandı

Ankara

Municipal Cartagonova Stadı'ndaki maçta Arda Güler, 28 ve 88. dakikalarda attığı gollerle galibiyette önemli rol oynadı.

Real Madrid'in diğer gollerini 5. dakikada Valverde, 13. dakikada Camavinga ve 55. dakikada Modric kaydetti.

Son 16 turuna yükselen Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı.

Deportiva Minera futbolcusu Omar Pedromo, devre arasına girilirken Arda Güler ile forma değiştirdi.

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