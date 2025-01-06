Arda Güler 2 gol attı, Real Madrid kupada farklı kazandı
İspanya Kral Kupası son 32 turunda milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Deportiva Minera'yı 5-0 yenerek tur atladı.
Ankara
Municipal Cartagonova Stadı'ndaki maçta Arda Güler, 28 ve 88. dakikalarda attığı gollerle galibiyette önemli rol oynadı.
Real Madrid'in diğer gollerini 5. dakikada Valverde, 13. dakikada Camavinga ve 55. dakikada Modric kaydetti.
Son 16 turuna yükselen Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı.
Deportiva Minera futbolcusu Omar Pedromo, devre arasına girilirken Arda Güler ile forma değiştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.