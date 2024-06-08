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Ampute Milli Futbol Takımı, üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenen Türkiye, üst üste üçüncü kez kupayı kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Ampute Milli Futbol Takımı, üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu Fotoğraf: İbrahim Ezzat - AA

Ankara

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaştı.

Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ömer Güleryüz'ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan Türkiye, Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Bakan Bak, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa’nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. Ampute Futbol Milli Takımımızın bu başarısı, azmin ve inancın karşısında hiçbir engelin duramayacağının en açık göstergesidir. Şampiyonlukta emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de canıgönülden kutluyor, milli futbolcularımızın başarılarının devamını diliyorum."


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