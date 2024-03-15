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Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçlarını kaçıracak

Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyecek.

Fatih Erel  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçlarını kaçıracak

İstanbul

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin, 17 Mart Pazar günü Liverpool'a karşı oynanacak İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Milli kalecinin, kas gerginliği nedeniyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacağı, ayrıca bu nedenle Türkiye'nin Macaristan ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyeceği ifade edildi.

A Milli Takım, ilk hazırlık müsabakasında 22 Mart Cuma günü Macaristan'a konuk olacak. Maç, başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Ay-yıldızlılar, ikinci özel maçında ise 26 Mart Salı günü Avusturya'ya konuk olacak. Maça, başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadı ev sahipliği yapacak.

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