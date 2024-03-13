Almanya Kupası'nda 3. Lig ekibi Saarbrücken yarı finalde
Almanya Kupası'nda Bundesliga takımı Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup eden 3. Lig ekibi Saarbrücken, yarı finale yükseldi.
İstanbul
Kupada çeyrek final mücadelesinde Saarbrücken, Ludwigspark Stadı’nda Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı.
1-0 geriye düştüğü müsabakayı 90+3. dakikada bulduğu golle 2-1 kazanan ev sahibi ekip, adını yarı finale yazdırdı ve Kaiserslautern'in rakibi oldu.
Saarbrücken, kupanın ikinci turunda Bayern Münih'i, son 16 turunda ise Eintracht Frankfurt'u eleyerek çeyrek finale yükselmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.