Dolar
32.88
Euro
35.60
Altın
2,364.95
ETH/USDT
3,069.70
BTC/USDT
57,844.00
BIST 100
10,796.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi.-VTR-
logo
Spor, Dünyadan Spor

Alcaraz ve Medvedev, Wimbledon'da yarı finale çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, yarı finale yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Alcaraz ve Medvedev, Wimbledon'da yarı finale çıktı

Ankara

Başkent Londra'daki turnuvaya, teklerdeki çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edildi.

Erkeklerde dünya 1 numarası Jannik Sinner ile Medvedev (5) arasındaki mücadelenin galibi 4 saatte belli oldu. Medvedev, 6-7, 6-4, 7-6, 2-6 ve 6-3'lük setlerle maçı 3-2 kazandı.

Son şampiyon Alcaraz (3), Tommy Paul'ü (12) 3-1 (5-7, 6-4, 6-2, 6-2) mağlup ederek yarı finalde Medvedev'in rakibi oldu.

Kadınlarda klasmanın 37. basamağındaki Donna Vekic, elemelerden ana tabloya yükselen dünya 123'üncüsü Lulu Sun'u 2-1 (5-7, 6-4, 6-1) yenerek kariyerinin ilk grand slam yarı finaline çıktı.

Bu yıl Fransa Açık'ta kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan Jasmine Paolini (7) ise Emma Navarro'ya (19) karşı korttan 2-0 (6-2, 6-1) galip ayrılarak Vekic ile eşleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci hakkında bilgi istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Ankara Beypazarı'nda kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Bakan Yumaklı'dan "yeşil alanlar azalıyor" iddialarına yanıt
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'deki muazzam insanlık felaketini görmezden gelemeyiz

Benzer haberler

Alcaraz ve Medvedev, Wimbledon'da yarı finale çıktı

Alcaraz ve Medvedev, Wimbledon'da yarı finale çıktı

Djokovic, Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi

Sinner ve Alcaraz, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı

Wimbledon'da Swiatek elendi, Djokovic dördüncü turda

Wimbledon'da Swiatek elendi, Djokovic dördüncü turda
Wimbledon'da Sinner, Alcaraz ve Gauff, dördüncü tura çıktı

Wimbledon'da Sinner, Alcaraz ve Gauff, dördüncü tura çıktı
Wimbledon'da Sinner ve Gauff üçüncü tura yükseldi

Wimbledon'da Sinner ve Gauff üçüncü tura yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet