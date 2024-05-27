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Al Nassr sezonu galibiyetle kapadı, Cristiano Ronaldo rekor kırdı

Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırdı.

Yunus Kaymaz  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Al Nassr sezonu galibiyetle kapadı, Cristiano Ronaldo rekor kırdı

İstanbul

Al Nassr, sezonun son hafta maçında sahasında ağırladığı Al Ittihad'ı Portekizli yıldızı Ronaldo (2), Abdulrahman Ghareeb ve Meshari Al Nemer'in golleriyle 4-2 mağlup etti.

Bu sezon 31 maçta forma giyen ve 35 gol atan 39 yaşındaki Ronaldo, Suudi Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu.

Ronaldo ayrıca dört farklı ligde (İspanya, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan) gol kralı olan ilk oyuncu ünvanını elde etti.

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