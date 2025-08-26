Dolar
Spor, Dünyadan Spor

ABD Açık'ta kadınlarda Mirra Andreeva, erkeklerde Carlos Alcaraz, 2. tura yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, Rus raket Mirra Andreeva ve İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ikinci tura yükseldi.

Emre Aşıkçı  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
ABD Açık'ta kadınlarda Mirra Andreeva, erkeklerde Carlos Alcaraz, 2. tura yükseldi

İstanbul

New York'taki turnuvada tek erkeklerde dünya 2 numarası Alcaraz, ABD'li tenisçi Reilly Opelka'yı 6-4, 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenerek üst tura çıktı.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı 18 yaşındaki Andreeva ise, ABD'li rakibi Alycia Parks'ı 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.

