ABD Açık'ta kadınlarda Mirra Andreeva, erkeklerde Carlos Alcaraz, 2. tura yükseldi
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, Rus raket Mirra Andreeva ve İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ikinci tura yükseldi.
New York'taki turnuvada tek erkeklerde dünya 2 numarası Alcaraz, ABD'li tenisçi Reilly Opelka'yı 6-4, 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenerek üst tura çıktı.
Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı 18 yaşındaki Andreeva ise, ABD'li rakibi Alycia Parks'ı 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.