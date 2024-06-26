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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki maç programı belli oldu

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milliler, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya

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