A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki maç programı belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı belli oldu.
Ankara
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milliler, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:
29 Temmuz:
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos:
10.00 Türkiye-İtalyaAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.