Dolar
34.85
Euro
36.71
Altın
2,674.10
ETH/USDT
3,704.10
BTC/USDT
97,673.00
BIST 100
10,141.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu”nun ilk toplantısı düzenleniyor Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin Direnişinde Hanzala" isimli sergiyi gezdi
logo
Spor, Dünyadan Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki grupları belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) grupları belirlendi.

Muhammed Boztepe  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki grupları belli oldu

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen VNL'de verecek.

"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, VNL'deki ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Ay-yıldızlıların 2025 FIVB VNL'deki grupları şu şekilde:

1. hafta (Çin-Pekin): Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa

2. hafta (Türkiye-İstanbul): Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3. hafta (Hollanda-Apeldoorn): Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Şehitlerimizi son yolculuğuna uğurluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Beşiktaş'ta 2016 yılındaki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Benzer haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki grupları belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki grupları belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki grupları belli oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet