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A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa şampiyonu oldu

A Milli Kadın Golbol Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Erkan Tiryaki  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada milli takım, finalde İsrail ile karşılaştı. Rakibini 8-4 yenen Türkiye, 2015 ve 2019'dan sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Son dünya şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, 2018 ve 2022'de Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu da elde etmişti.

Bakan Bak'tan kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonuyuz! A Milli Kadın Golbol Takımımızı gönülden kutluyorum. 2 Paralimpik Oyunları Şampiyonluğu, 1 Dünya Şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyonluğu... Sizinle gurur duyuyoruz kızlar!" ifadelerini kullandı.


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