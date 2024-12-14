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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası yolundaki rakipleri

A Milli Futbol Takımı, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılmak için UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Hilmi Sever  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası yolundaki rakipleri

Zürih

Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında yer alan İspanya'ya karşı 11, Hollanda'ya karşı ise 15 kez sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip, diğer rakipleri Gürcistan'la 6, Bulgaristan ile ise 23 kez karşılaştı.

Ay-yıldızlı takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden yalnızca Gürcistan'a karşı geçmişte oynadığı maçlarda galibiyet sayısında önde bulunuyor

İspanya'ya karşı tek galibiyet 70 yıl önce

Milli takımın, muhtemel rakiplerinden son Avrupa şampiyonu İspanya ile geçmişte oynadığı maçlara bakıldığında kötü bir tablo ortaya çıkıyor.

Türkiye ile İspanya arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta ay-yıldızlı ekip yalnızca 1 kez galip gelebildi, 6 kez kaybetti ve 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Milliler, tek galibiyetini 70 yıl önce aldı. 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

Beşi Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 1'i Avrupa Şampiyonası ve 3'ü de özel olmak üzere geride kalan 11 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 17 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, 1954'te ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti. İsviçre'de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci müsabakayı evinde 1-0 kazandı.

O zamanki statü gereği iki takım tarafsız saha olarak belirlenen İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu müsabaka da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek ekip kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.

TarihYerOrganizasyonSonuç
08.06.1952İstanbulÖzel0 - 0
06.01.1954Madrid1954 Dünya Kupası Elemeleri1 - 4
14.03.1954İstanbul1954 Dünya Kupası Elemeleri1 - 0
17.03.1954Roma1954 Dünya Kupası Elemeleri play-off2 - 2
06.10.1957MadridÖzel0 - 3
01.02.1967İstanbulEURO 1968 Elemeleri0 - 0
31.05.1967BilbaoEURO 1968 Elemeleri0 - 2
17.10.1973İstanbulÖzel0 - 0
28.03.2009Madrid2010 Dünya Kupası Elemeleri0 - 1
01.04.2009İstanbul2010 Dünya Kupası Elemeleri1 - 2
17.06.2016NiceEURO 20160 - 3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

Hollanda'ya karşı 15 maçta 4 galibiyet

Milli takım, muhtemel bir diğer rakibi Hollanda'ya karşı ise 15 kez sahaya çıktı.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de oynanan ve Türkiye'nin Metin Oktay'ın golleriyle 2-1 kazandığı özel maçla başlayan rekabette geride kalan 15 karşılaşmadan 4'ünü Türkiye, 7'sini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 15 golüne, Hollanda 23 golle cevap verdi.

İki ülke milli takımları son maçlarını EURO 2024 çeyrek finalinde oynadı. Hollanda, 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Türkiye ile Hollanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
04.05.1958AmsterdamÖzel2 - 1
10.05.1959İstanbulÖzel0 - 0
16.12.1992İstanbulDünya Kupası Elemeleri1 - 3
24.02.1993UtrechtDünya Kupası Elemeleri1 - 3
02.04.1997BursaDünya Kupası Elemeleri1 - 0
11.10.1997AmsterdamDünya Kupası Elemeleri0 - 0
28.02.2001AmsterdamÖzel0 - 0
17.11.2010AmsterdamÖzel0 - 1
07.09.2012AmsterdamDünya Kupası Elemeleri0 - 2
15.10.2013İstanbulDünya Kupası Elemeleri0 - 2
28.03.2015AmsterdamAvrupa Şampiyonası Elemeleri1 - 1
06.09.2015KonyaAvrupa Şampiyonası Elemeleri3 - 0
24.03.2021İstanbulDünya Kupası Elemeleri4 - 2
07.09.2021AmsterdamDünya Kupası Elemeleri1 - 6
06.07.2024BerlinEURO 20241 - 2

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Gürcistan'a karşı üstünüz

A Milli Futbol Takımı, 3. torbadan gelen rakibi Gürcistan ile bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Türkiye, 3'ü resmi, 3'ü özel geride kalan 6 maçtan 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 15 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü.

İki ülke son maçlarını EURO 2024'te oynadı. Grup mücadelesini Türkiye, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 kazandı.

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
18.062024BerlinEURO 20243-1
24.05.2012SalzburgÖzel3-1
07.02.2007TiflisÖzel0-1
30.03.2005TiflisDünya Kupası Elemeleri5-2
04.09.2004TrabzonDünya Kupası Elemeleri1-1
21.08.2002TrabzonÖzel3-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Türkiye, Bulgaristan ile 24. kez karşılaşacak

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları tarihlerinde 23. kez karşılaştı. Geride kalan 23 maçta Türkiye 7 galibiyet alırken, 10 maçı Bulgaristan kazandı, 6 maç da berabere sonuçlandı.

1925 yılından beri karşılaşan iki takımın mücadelesinde, millilerin toplam 36 golüne, Bulgarlar 43 golle yanıt verdi.

İki ülke milli takımları arasındaki son maç 8 Haziran 2015'te oynandı. İstanbul'daki özel maçı Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın 2'şer golüyle 4-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, tarihinde Romanya'dan (26) sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
10.04.1925İstanbulÖzel2 - 1
17.07.1927SofyaÖzel3 - 3
14.10.1927İstanbulÖzel3 - 1
27.09.1931SofyaBalkan Kupası1 - 5
04.11.1932İstanbulÖzel2 - 3
07.12.1958AnkaraÖzel0 - 0
27.11.1960SofyaÖzel1 - 2
20.12.1964İstanbulÖzel0 - 0
09.05.1965SofyaÖzel1 - 4
09.10.1968İstanbulÖzel0 - 2
12.04.1972SofyaÖzel2 - 4
18.04.1973İzmirBalkan Kupası5 - 2
08.05.1974SofyaBalkan Kupası1 - 5
22.09.1976SofyaÖzel2 - 2
16.02.1977İstanbulBalkan Kupası2 - 0
21.09.1977SofyaBalkan Kupası1 - 3
22.12.1982İstanbulÖzel0 - 1
16.10.1984İstanbulÖzel0 - 0
22.08.1991Stara ZagoraÖzel0 - 0
26.08.1992TrabzonÖzel3 - 2
17.08.2005SofyaÖzel1 - 3
29.05.2012SalzburgÖzel2 - 0
08.06.2015İstanbulÖzel4 - 0

Not: Maç sonuçlarda ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.


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