A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Bu takıma ne kadar güvendiğimiz apaçık ortada
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak grup lideri olarak EURO 2024'e katılan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, çok mutlu olduklarını söyledi.
Cardiff
Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Birincilik için lider döndüğümüz için çok mutluyuz. Takıma çok fazla iltifatlar yağdı ve bu takıma ne kadar güvendiğimiz apaçık ortada. Maça gelmek gerekirse zorlu bir karşılaşma olduğunu hepimiz biliyorduk. İlk yarıda daha fazlasını yapabilirdik ama en önemlisi milli takıma geldiğimden bu yana gördüğüm en güzel şeylerden ikinci yarıda gösterdiğimiz reaksiyon. Sahaya ağırlığımızı koymaya başladık. Çok mutluyum. İkinci yarıda gösterdiğimiz reaksiyon çok önemliydi. Lider tamamlayabildiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Montella, hakem kararlarıyla ilgili gelen bir soruyu, "Ben hiçbir zaman hakemle alakalı yorum yapmam. Dışarıdan yargılamak gerçekten daha kolay oluyor, belki isteyerek bir takımı daha fazla öne çıkarmış gibi gözükse de öyle olduğunu düşünmüyorum. Sadece bazı pozisyonlarda farklı bir bakış açısıyla pozisyonları yorumladığını söyleyebiliriz. Genel olarak bilerek, büyük hatalar yaptığını da düşünmüyorum." şeklinde yanıtladı.
Vincenzo Montella, "Milli takımın bir golcü eksikliği var mı?" sorusuna ise "Bu maçta Cenk Tosun'un eksikliğini şöyle yaşadık, Letonya maçında iki gol atmıştı. Tabii Enes Ünal da bizim için değerlendirebileceğimiz bir futbolcu, ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz." yanıtını verdi.
Montella, EURO 2024'te İtalya ile eşleşme ihtimalinin hatırlatılması üzerine ise "Şu anda duygusal anlamda bir şey hissetmiyorum. Sadece beklemedeyiz, kurayı bekleyeceğiz. İleride böyle bir şey olursa daha fazlasıyla cevap verebilirim." değerlendirmesinde bulundu.
İtalyan teknik adam, "Göreve geldiğinizden bu yana takımda en fazla gelişim gösteren futbolcu kim oldu?" sorusunu, "Bakış açım olarak bütün futbolcuların gelişebileceğine inanan bir hocayım. Çalışmalarım da bu yönde oluyor. Kenan bu seviyede oynamamıştı, bu seviyede kendini gösterdi, bu gerçekten beni sevindirdi. Deneyimli oyuncuların da gelişebileceğine inanıyorum." şeklinde yanıtladı.
Montella, yabancı bir basın mensubunun kaleci Altay'ın Manchester'daki durumunu sorması üzerine ise şöyle konuştu:
"Altay, çok genç bir kaleci. Almanya maçında da ne kadar iyi bir kaleci olduğunu bir kez daha gösterdi. Eminim ki takımında da oynayabilecek. Genç yaşına rağmen deneyimi var. Oynama fırsatı bulunca ne kadar önemli bir kaleci olduğunu bir kez daha gösterecektir. Kaleci konusunda gönlüm çok rahat. Uğurcan çok iyi iki maç oynadı, çıkmasaydı devam edeceğine eminim. Mert'in de ne kadar iyi bir kaleci olduğunu biliyoruz."
Galler Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Rob Page: Türkiye, grubu lider bitirmeyi kesinlikle hak etti
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında sahasında Türkiye ile 1-1 berabere kalan ve grubu 3. sırada tamamlayan Galler Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Rob Page, Türkiye'nin grubu lider bitirmeyi hak ettiğini söyledi.
Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Page, "İlk yarı ve ikinci yarı oyunumuz arasında fark vardı. Çünkü rakibimiz farklı bir oyuna geçti. Türkiye oyuncu değişikliklerinde bulunarak strateji değiştirdi, biz de buna uyum sağlamakta zorlandık. İkinci yarıda daha farklı bir düzene geçmek zorunda kaldık. Rakibimize daha fazla baskı uygulamamız gerekti ve bu, daha fazla enerji harcamamıza neden oldu. Bek oyuncularını ön alana çıkarmaya çalıştık ve oyuncular istediğim performansı gösterdiler ancak ikinci yarı bizim için daha zorluydu. İlk yarı istediğimiz baskıyı yaptık, ikinci yarı ise yapamadık." ifadelerini kullandı.
"Türkiye'yi grup liderliği için tebrik ederim." diyen Page, "Türkiye, grubu lider bitirmeyi kesinlikle hak etti. Şu ana kadar çok istikrarlı bir oyun sergilediler ve bu sonucu elde ettiler. Liderliği hak ettikleri yönünde hiç şüphem yok." şeklinde konuştu.
Rob Page, "Forvetiniz Moore'u neden ilk 11'de düşünmediniz?" sorusuna, "Kulübünde çok fazla süre alamadığı için onu kullanmak istemedim. Maç temposu yoktu ve risk almak istemedim." yanıtını verdi.
Galler Milli Takımı Teknik Direktörü, ilk yarıda penaltı bekledikleri pozisyonun ise yüzde yüz penaltı olduğunu iddia etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.