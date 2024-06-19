Dolar
32.53
Euro
34.95
Altın
2,328.51
ETH/USDT
3,555.00
BTC/USDT
64,846.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarına başladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

Hilmi Sever  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarına başladı Fotoğraf: Murat Karadağ - AA

Hannover

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Gürcistan karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular sahada çalıştı. Tedavisi süren İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma, koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Portekiz karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığına ödül
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altında
Adalet Bakanlığından, adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakim hakkında açıklama
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili dönüş yolculuğu başladı

Benzer haberler

Almanya, EURO 2024'te son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

Almanya, EURO 2024'te son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Portekiz'e karşı resmi maçta galibiyetimiz yok. Daha farklı oynayıp onu da başarmalıyız

A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarına başladı

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı: Gruptan lider çıkmak istiyoruz

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı: Gruptan lider çıkmak istiyoruz
RAMS Başakşehir, Isloch Minsk-La Fiorita eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Isloch Minsk-La Fiorita eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
Süper Lig takımlarının 2024-2025 sezonu harcama limitleri belli oldu

Süper Lig takımlarının 2024-2025 sezonu harcama limitleri belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet