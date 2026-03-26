A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu finaline yükseldi

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenerek play-off turu finaline yükseldi.

Emre Doğan, Bozhan Memiş  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu finaline yükseldi Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde ağırladığı Romanya'yı 1-0 mağlup etti.

23. dakikada mücadelenin ilk önemli gol pozisyonunu Romanya yakaladı. Bancu'nun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hagi, vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, İsmail Yüksek'e çarparak kornere çıktı.

32. dakikada A Milli Futbol Takımı gole yaklaştı. Sol kanatta Ratiu'dan topu kapan Kenan Yıldız, ceza sahasına girdikten sonra Arda Güler'i gördü. Arda'nın ceza yayı önünde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İki takımın da fazla pozisyona giremediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Bu sonuçla Türkiye, play-off turu finaline yükseldi. Ay-yıldızlılar, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda karşılaşacak.

53. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Arda Güler'in sağdan uzun ve şık pasına hareketlenen Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra kaleci Radu ile karşı karşıya kaldı. Ferdi'nin altıpasın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

56. dakikada Man'ın sağdan ortasında arka direkte Mihaila, topu kafayla kale sahası önüne indirdi. Abdülkerim Bardakcı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası solunda Hagi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

61. dakikada ay-yıldızlılar ikinci gole yaklaştı. Ferdi'nin pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

77. dakikada Romanya'nın sağdan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası sağ çaprazında Mihaila'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

Türkiye, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu finaline yazdırdı.

