Dolar
27.73
Euro
29.44
Altın
1,859.49
ETH/USDT
1,566.50
BTC/USDT
27,382.00
BIST 100
8,442.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Babadağ etabı geçildi

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) üçüncü gününde 104,1 kilometrelik Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabı geçildi.

Emrah Oktay  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Babadağ etabı geçildi Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) üçüncü gününde 104,1 kilometrelik Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabı geçilirken, genel klasman liderliğini alan Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, hayatının en zor tırmanışını yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'de "Kraliçe" etabını, 3.34.17'lik derecesiyle ilk sırada bitiren Alexey Lutsenko, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son 18 kilometredeki yaklaşık 2 bin metrelik tırmanışı değerlendiren Kazak bisikletçi, "Birinci tırmanış daha az eğimli olmasına rağmen çok zordu. Bir saat boyunca sınırlarımızı zorlayarak tırmandık. Bisiklet kariyerimdeki en sert ve zor tırmanıştı. Daha önce hiç bu kadar zor bir şey yaşamadım." dedi.

Takım arkadaşlarının kendisini iyi taşıdığına değinen 31 yaşındaki bisikletçi, "18 kilometre boyunca Bora Hansgrohe ekibindeki rakiplerimi de kontrol ettim. Sürekli yarışa odaklı kalmaya çalıştım. Şanslıydım ki arkadaşım Harold Tejada, beni çekerek çok yardım etti. Ben sadece en son bölümü iyi yaptım. Ancak sadece onun değil tüm takımımın bu zaferde payı var. Sprinterlerimiz de etabın başında bizi çok iyi taşıdı. Hatta 90 kilo ağırlığındaki Gleb Syritsa bile yokuşta beni çekti." ifadelerini kullandı.

"Turu kazanmak için doğru yoldayım"

Alexey Lutsenko, genel klasman liderliğini almak için doğru yolda olduğunu dile getirdi.

Lutsenko, 2018'de genel klasman ikincisi olduğunu hatırlatarak, "Turu kazanmak için doğru yoldayım. Ancak yine de çok erken. Henüz üçüncü etaptayız. Önümüzde zorlu ve uzun etaplar var. Pozisyonumu korumak için kontrollü gideceğim ama belki bir etap daha almayı deneyebilirim. 2018'de genel klasmanı 1 saniye ile kaçırmıştım. Ancak bu kez çok motiveyim ve umarım başaracağım." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da yapılan ilk köy tipi afet konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Demokratik, sivil, özgürlükçü bir anayasayı yapmak zorundayız
Hatay'da depremde 36 kişinin öldüğü apartmanın mimarı tutuklandı
Ziraatçılardan "Bu böceği gördüğünüz yerde öldürün" uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer'i resmi törenle karşıladı

Benzer haberler

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Babadağ etabı geçildi

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Babadağ etabı geçildi

Tour of Türkiye ile trafikte bisiklet farkındalığı amaçlanıyor

Muğla Valisi İdris Akbıyık: 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz

Tour of Türkiye için harcanan emek büyük

Tour of Türkiye için harcanan emek büyük
Milli bisikletçi Örken, UCI hakemleri tarafından diskalifiye edildi

Milli bisikletçi Örken, UCI hakemleri tarafından diskalifiye edildi
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Belçikalı Philipsen kazandı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Belçikalı Philipsen kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet