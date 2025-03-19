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376 transfer, 26 antrenör ve 2,12 milyar avro = Şampiyonlar Ligi’nde 1 galibiyet

Avrupa futbolunun en önemli vitrini kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, son 6 sezonda Türk takımlarının "esamesi" okunmadı.

Eyüp Karakuş  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
376 transfer, 26 antrenör ve 2,12 milyar avro = Şampiyonlar Ligi’nde 1 galibiyet

İstanbul

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türk futbolunun lokomotifi nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, her yıl onlarca futbolu transfer edip milyonlarca avro harcama yapmasına rağmen Devler Ligi’nde adeta “yok”ları oynadı.

Bu dönemde toplamda 376 oyuncu transfer eden "dört büyükler" 26 teknik adamla çalıştı.

Kulüpler, bonservis, oyuncu ve antrenör hak edişlerine toplam 2,12 milyar avro (güncel kur karşılığı 85 milyar lira) harcadı ve Şampiyonlar Ligi’nde sadece 1 galibiyet alabildi.

376 oyuncu transfer edildi

"Dört büyükler" 2019-20 sezonundan bu yana toplam 376 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, 105 futbolcuyla en fazla transfer gerçekleştiren ekip oldu.

Fenerbahçe 100 oyuncuyu renklerine bağlarken Galatasaray 92, Beşiktaş 79 oyuncuyu kadrosuna kattı.

DÖRT BÜYÜKLERDE TRANSFER

SEZON

BJK

FB

GS

TS

TOPLAM

2019-20

10

14

17

24

65

2020-21

13

22

12

15

62

2021-22

12

10

15

18

55

2022-23

18

18

17

14

67

2023-24

15

19

17

17

68

2024-25

11

17

14

17

59

TOPLAM

79

100

92

105

376

26 teknik direktör görev yaptı

Başarı için her sezon onlarca oyuncu transfer eden kulüplere teknik direktör de dayanmadı.

"Dört büyükler" 2019-2025 yılları arasında 23’ü farklı toplam 26 antrenörle çalıştı.

Şenol Güneş, Beşiktaş ve Trabzonspor’da 1’er kez görev alırken Fenerbahçe İsmail Kartal’a, Trabzonspor da Abdullah Avcı’ya 2’şer kez emanet edildi.

Son 6 sezonda Beşiktaş ve Trabzonspor’da 8’er, Fenerbahçe’de 7 ve Galatasaray’da 3 teknik direktör görev yaptı.

DÖRT BÜYÜKLERDE TEKNİK DİREKTÖRLER (2019-2025)

BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE

GALATASARAY

TRABZONSPOR

8

7

3

8

O.Solskjaer

J.Mourinho

O.Buruk

F.Tekke

G.Bronckhorst

İ.Kartal

D.Torrent

Ş.Güneş

F.Santos

J.Jesus

F.Terim

A.Avcı

Ş.Güneş

İ.Kartal


N.Bjelica

V.Ismael

V.Pereira


A.Avcı

Ö.Karaveli

E.Bulut


E.Newton

S.Yalçın

E.Yanal


H.Cimşir

A.Avcı



Ü.Karaman

Bonservis ve futbolcu/antrenör hak edişleri maliyeti, 2,12 milyar avro

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere göre "dört büyükler" 2019-20 sezonundan 2024-25 sezonunun yarısına dek sadece bonservis ücretleri ve futbolcu-antrenör hak edişlerine toplamda 2,12 milyar avro ödedi.

Söz konusu kalemlerde Galatasaray 640,3 milyon avro, Fenerbahçe 621,5 milyon avro, Beşiktaş 473,9 milyon avro ve Trabzonspor 389 milyon avroluk harcama yaptı.

Bu arada kulüplerin bu sezon (2024-25) kış transfer dönemindeki harcamaları ve sezonun ikinci 6 ayındaki futbolcu/antrenör ücretleri yıl sonu bilançolarıyla netleşecek.

DÖRT BÜYÜKLERDE SON 6 SEZON / Milyon €


Kulüpler

Bonservis Maliyeti

Futbolcu/Antrenör Hak Edişleri

Toplam



Galatasaray

207,6

432,7

640,3


Fenerbahçe

229,4

392,1

621,5


Beşiktaş

112,6

361,3

473,9


Trabzonspor

124,5

264,5

389


Toplam

674,1

1.451

2.125


* Bu sezon kış transfer döneminde alınan oyuncuların maliyeti ve sezonun ikinci yarısındaki hak edişler, tutarlara dahil değildir.




Şampiyonlar Ligi’nde 1 (bir) galibiyet

"Dört büyükler" bilhassa Avrupa ile rekabet edebilmek adına onlarca transfer gerçekleştirip milyonlarca avro harcasa da deyim yerindeyse evdeki hesaplar çarşıya uymadı.

Avrupa’nın en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 6 sezonda, 2 kez Galatasaray, 1 kez de Beşiktaş boy gösterebildi.

Sarı-kırmızılı ekip ile siyah beyazlı takım yaptıkları toplam 18 maçta 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik alırken sadece 1 karşılaşmadan galibiyet çıkartabildi.

DÖRT BÜYÜKLERDE SON 6 SEZON (2019-2025)

KULÜP

TRANSFER

TEKNİK DİREKTÖR

BONSERVİS (Milyon €)

FUTBOLCU ANTRENÖR HAK EDİŞLERİ (Milyon €)

BONSERVİS VE HAK EDİŞLER TOPLAMI (Milyon €)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

BEŞİKTAŞ

79

8

112,6

361,3

473,9

1 kez katıldı, galibiyet alamadı

FENERBAHÇE

100

7

229,4

392,1

621,5

Katılamadı

GALATASARAY

92

3

207,6

432,7

640,3

2 kez katıldı, 1 galibiyet aldı

TRABZONSPOR

105

8

124,5

264,5

389

Katılamadı

TOPLAM

376

26

674,1

1.451

2.125

1 GALİBİYET

* Bu sezon kış transfer döneminde alınan oyuncuların maliyeti ve sezonun ikinci yarısındaki hak edişler tutarlara dahil değildir.

Şampiyonlar Ligi’nde 6 kez elemelere takıldılar

"Dört büyükler" Şampiyonlar Ligi eleme turlarını 6 kez geçemedi.

Galatasaray 2021-22 ve 2024-25’te, Fenerbahçe 2022-23 ve 2024-25’te, Trabzonspor 2022-23’te ve Beşiktaş 2020-21’te rakiplerine boyun eğerek Devler Ligi’nde boy gösterme şansını kaybetti.

"Dört büyüklere" geçit vermeyen takımlar D.Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag ve PAOK oldu.

En iyi derece Konferans Ligi çeyrek finali

Fahiş transfer sayıları ve harcamaya karşılık Fenerbahçe ve Trabzonspor 2, Beşiktaş ve Galatasaray da 1’er sezon Avrupa kupalarına katılamadı.

Şampiyonlar Ligi’ne güç yetiremeyen "dört büyükler" iki numaralı kupa Avrupa Ligi’nde de son 16 turundan öteye geçemedi.

Takımların en büyük başarısı, 4 sezon önce başlayan ve görece daha zayıf rakiplerin yer aldığı Konferans Ligi’nde geldi.

UEFA’nın üç numaralı turnuvasında Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda çeyrek final oynadı ve bu turda Yunan ekibi Olympiakos’a elendi.

DÖRT BÜYÜKLERİN AVRUPA KARNESİ (2019-2025)

Sezon

Beşiktaş

Fenerbahçe

Galatasaray

Trabzonspor

2019-20

AL - Son 48

Katılamadı

ŞL - Son 32

AL - Son 48

2020-21

AL - Ön Eleme

Katılamadı

AL - Ön Eleme

Katılamadı

2021-22

ŞL - Son 32

KL Son 24

AL -Son 16

KL - Ön Eleme

2022-23

Katılamadı

AL - Son 16

Katılamadı

KL -Son 24

2023-24

KL- Son 32

KL - Son 8

AL -Son 24

Katılamadı

2024-25

AL- Son 36

AL - Son 16

AL -Son 24

KL- Ön Eleme

ŞL: ŞAMPİYONLAR LİGİ - AL: AVRUPA LİGİ - KL: KONFERANS LİGİ


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