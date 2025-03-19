376 transfer, 26 antrenör ve 2,12 milyar avro = Şampiyonlar Ligi’nde 1 galibiyet
Avrupa futbolunun en önemli vitrini kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, son 6 sezonda Türk takımlarının "esamesi" okunmadı.
İstanbul
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türk futbolunun lokomotifi nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, her yıl onlarca futbolu transfer edip milyonlarca avro harcama yapmasına rağmen Devler Ligi’nde adeta “yok”ları oynadı.
Bu dönemde toplamda 376 oyuncu transfer eden "dört büyükler" 26 teknik adamla çalıştı.
Kulüpler, bonservis, oyuncu ve antrenör hak edişlerine toplam 2,12 milyar avro (güncel kur karşılığı 85 milyar lira) harcadı ve Şampiyonlar Ligi’nde sadece 1 galibiyet alabildi.
376 oyuncu transfer edildi
"Dört büyükler" 2019-20 sezonundan bu yana toplam 376 oyuncuyla sözleşme imzaladı.
Trabzonspor, 105 futbolcuyla en fazla transfer gerçekleştiren ekip oldu.
Fenerbahçe 100 oyuncuyu renklerine bağlarken Galatasaray 92, Beşiktaş 79 oyuncuyu kadrosuna kattı.
DÖRT BÜYÜKLERDE TRANSFER
SEZON
BJK
FB
GS
TS
TOPLAM
2019-20
10
14
17
24
65
2020-21
13
22
12
15
62
2021-22
12
10
15
18
55
2022-23
18
18
17
14
67
2023-24
15
19
17
17
68
2024-25
11
17
14
17
59
TOPLAM
79
100
92
105
376
26 teknik direktör görev yaptı
Başarı için her sezon onlarca oyuncu transfer eden kulüplere teknik direktör de dayanmadı.
"Dört büyükler" 2019-2025 yılları arasında 23’ü farklı toplam 26 antrenörle çalıştı.
Şenol Güneş, Beşiktaş ve Trabzonspor’da 1’er kez görev alırken Fenerbahçe İsmail Kartal’a, Trabzonspor da Abdullah Avcı’ya 2’şer kez emanet edildi.
Son 6 sezonda Beşiktaş ve Trabzonspor’da 8’er, Fenerbahçe’de 7 ve Galatasaray’da 3 teknik direktör görev yaptı.
DÖRT BÜYÜKLERDE TEKNİK DİREKTÖRLER (2019-2025)
BEŞİKTAŞ
FENERBAHÇE
GALATASARAY
TRABZONSPOR
8
7
3
8
O.Solskjaer
J.Mourinho
O.Buruk
F.Tekke
G.Bronckhorst
İ.Kartal
D.Torrent
Ş.Güneş
F.Santos
J.Jesus
F.Terim
A.Avcı
Ş.Güneş
İ.Kartal
N.Bjelica
V.Ismael
V.Pereira
A.Avcı
Ö.Karaveli
E.Bulut
E.Newton
S.Yalçın
E.Yanal
H.Cimşir
A.Avcı
Ü.Karaman
Bonservis ve futbolcu/antrenör hak edişleri maliyeti, 2,12 milyar avro
Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere göre "dört büyükler" 2019-20 sezonundan 2024-25 sezonunun yarısına dek sadece bonservis ücretleri ve futbolcu-antrenör hak edişlerine toplamda 2,12 milyar avro ödedi.
Söz konusu kalemlerde Galatasaray 640,3 milyon avro, Fenerbahçe 621,5 milyon avro, Beşiktaş 473,9 milyon avro ve Trabzonspor 389 milyon avroluk harcama yaptı.
Bu arada kulüplerin bu sezon (2024-25) kış transfer dönemindeki harcamaları ve sezonun ikinci 6 ayındaki futbolcu/antrenör ücretleri yıl sonu bilançolarıyla netleşecek.
DÖRT BÜYÜKLERDE SON 6 SEZON / Milyon €
Kulüpler
Bonservis Maliyeti
Futbolcu/Antrenör Hak Edişleri
Toplam
Galatasaray
207,6
432,7
640,3
Fenerbahçe
229,4
392,1
621,5
Beşiktaş
112,6
361,3
473,9
Trabzonspor
124,5
264,5
389
Toplam
674,1
1.451
2.125
* Bu sezon kış transfer döneminde alınan oyuncuların maliyeti ve sezonun ikinci yarısındaki hak edişler, tutarlara dahil değildir.
Şampiyonlar Ligi’nde 1 (bir) galibiyet
"Dört büyükler" bilhassa Avrupa ile rekabet edebilmek adına onlarca transfer gerçekleştirip milyonlarca avro harcasa da deyim yerindeyse evdeki hesaplar çarşıya uymadı.
Avrupa’nın en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 6 sezonda, 2 kez Galatasaray, 1 kez de Beşiktaş boy gösterebildi.
Sarı-kırmızılı ekip ile siyah beyazlı takım yaptıkları toplam 18 maçta 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik alırken sadece 1 karşılaşmadan galibiyet çıkartabildi.
DÖRT BÜYÜKLERDE SON 6 SEZON (2019-2025)
KULÜP
TRANSFER
TEKNİK DİREKTÖR
BONSERVİS (Milyon €)
FUTBOLCU ANTRENÖR HAK EDİŞLERİ (Milyon €)
BONSERVİS VE HAK EDİŞLER TOPLAMI (Milyon €)
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
BEŞİKTAŞ
79
8
112,6
361,3
473,9
1 kez katıldı, galibiyet alamadı
FENERBAHÇE
100
7
229,4
392,1
621,5
Katılamadı
GALATASARAY
92
3
207,6
432,7
640,3
2 kez katıldı, 1 galibiyet aldı
TRABZONSPOR
105
8
124,5
264,5
389
Katılamadı
TOPLAM
376
26
674,1
1.451
2.125
1 GALİBİYET
* Bu sezon kış transfer döneminde alınan oyuncuların maliyeti ve sezonun ikinci yarısındaki hak edişler tutarlara dahil değildir.
Şampiyonlar Ligi’nde 6 kez elemelere takıldılar
"Dört büyükler" Şampiyonlar Ligi eleme turlarını 6 kez geçemedi.
Galatasaray 2021-22 ve 2024-25’te, Fenerbahçe 2022-23 ve 2024-25’te, Trabzonspor 2022-23’te ve Beşiktaş 2020-21’te rakiplerine boyun eğerek Devler Ligi’nde boy gösterme şansını kaybetti.
"Dört büyüklere" geçit vermeyen takımlar D.Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag ve PAOK oldu.
En iyi derece Konferans Ligi çeyrek finali
Fahiş transfer sayıları ve harcamaya karşılık Fenerbahçe ve Trabzonspor 2, Beşiktaş ve Galatasaray da 1’er sezon Avrupa kupalarına katılamadı.
Şampiyonlar Ligi’ne güç yetiremeyen "dört büyükler" iki numaralı kupa Avrupa Ligi’nde de son 16 turundan öteye geçemedi.
Takımların en büyük başarısı, 4 sezon önce başlayan ve görece daha zayıf rakiplerin yer aldığı Konferans Ligi’nde geldi.
UEFA’nın üç numaralı turnuvasında Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda çeyrek final oynadı ve bu turda Yunan ekibi Olympiakos’a elendi.
DÖRT BÜYÜKLERİN AVRUPA KARNESİ (2019-2025)
Sezon
Beşiktaş
Fenerbahçe
Galatasaray
Trabzonspor
2019-20
AL - Son 48
Katılamadı
ŞL - Son 32
AL - Son 48
2020-21
AL - Ön Eleme
Katılamadı
AL - Ön Eleme
Katılamadı
2021-22
ŞL - Son 32
KL Son 24
AL -Son 16
KL - Ön Eleme
2022-23
Katılamadı
AL - Son 16
Katılamadı
KL -Son 24
2023-24
KL- Son 32
KL - Son 8
AL -Son 24
Katılamadı
2024-25
AL- Son 36
AL - Son 16
AL -Son 24
KL- Ön Eleme
ŞL: ŞAMPİYONLAR LİGİ - AL: AVRUPA LİGİ - KL: KONFERANS LİGİ
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