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30. Uluslararası Roma Maratonu'nu Kenyalı atletler kazandı

İtalya'da bu yıl 30'uncusu koşulan Uluslararası Roma Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Ngeno, kadınlarda da yine aynı ülkeden Betty Chepkwony kazandı.

Barış Seçkin  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
30. Uluslararası Roma Maratonu'nu Kenyalı atletler kazandı Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Roma

Uluslararası Roma Maratonu'nun 30'uncusu, İtalyan başkentinin tarihi kent merkezini kapsayan 42 kilometre 195 metrelik parkurda koşuldu.

Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum önündeki Fori Imperali Bulvarı'ndan başlayan ve 120 ülkeden 50 binden fazla atletin katıldığı maratonda, erkeklerde ve kadınlarda Kenyalı atletler sıralamada zirvede yer aldı.

Erkeklerde Kenyalı atlet Robert Ngeno, 2 saat 7 dakika 35 saniyelik derecesiyle Roma Maratonu'nu birinci bitirdi.

Erkeklerde yarışı ikinci sırada 2 saat 7 dakika 58 saniyelik derecesiyle yine Kenyalı Brian Kipsang bitirirken üçüncü basamakta 2 saat 8 dakika 1 saniyelik derecesiyle aynı ülkeden Joshua Kogo, yer aldı.

Kadınlarda Kenyalı atlet Betty Chepkwony, 2 saat 26 dakika 16 saniyelik derecesiyle maratonu ilk sırada tamamladı.

Maratonda Etiyopyalı atlet Selam Fente Gebre 2 saat 28 dakika 22 saniyelik derecesiyle ikinci, Kenyalı atlet Rebecca Kangogo 2 saat 31 dakika 16 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Güneşli havada düzenlenen maratonda, fenalaşan bazı koşuculara sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

Maraton dolayısıyla başkentin pek çok cadde ve meydanı trafiğe kapatılırken Roma’yı gezmeye gelen turistler de maratonculara destek verdi.

Bazı koşucuların maratona ilginç kostümlerle katılması dikkati çekti.

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