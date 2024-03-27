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2027 Avrupa Oyunları, İstanbul'da yapılacak

2027 Avrupa Oyunları, İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak.

Abdulkadir Karakaya  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
2027 Avrupa Oyunları, İstanbul'da yapılacak

İstanbul

Avrupa Olimpiyat Komitelerinden (EOC) yapılan açıklamada, 2027'de dördüncü kez düzenlenecek organizasyon İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İstanbul'un ev sahipliğini onaylamaktan mutluluk duyduğunu belirten EOC Başkanı Spyros Capralos, "Bu hem Avrupalı sporcular hem de şehir için harika bir haber. İstanbul'un 2027'de Avrupa'nın en iyi sporcularının parlayacağı mükemmel bir yer olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

2027 Avrupa Oyunları, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na birçok branşta kota verecek.

Organizasyona 2015 yılında Bakü, 2019'da Minsk, 2023'te ise Krakow ev sahipliği yapmıştı.

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