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2023 Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da düzenlendi

2023 Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Şampiyonlar Ödül Töreni, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Süha Gür  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
2023 Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da düzenlendi Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde yapılan organizasyona, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve aileleri katıldı.

Törende Anadolu Ajansına takdim edilen teşekkür plaketini, Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Hüseyin Doğru aldı.

Burada açıklamada bulunan Bekir Yunus Uçar, "Ev sahipliğinden dolayı Bahçelievler Belediyesine teşekkür etmek istiyorum. Ev sahipliği federasyonumuz için çok önemli. Bizi sahipleniyorlar, biz de bu vesileyle kısıtlı imkanlarla dünyanın sayılı başarılarına erişebiliyoruz. Onur duyduğumuz haklı bir gururu yaşadığımız bir akşam oldu. 20. yılımızı kutluyoruz. Türkiye'de motosikleti bir noktaya getirme hedefinde olduk. Çok genç bir federasyonuz ama 64 tane amatör spor federasyonu içinde uluslararası başarıda ilk 3'teyiz. Medya görünürlüğünde ilk 5 içindeyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından başarı elde eden sporculara ödülleri takdim edildi. Organizasyon, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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