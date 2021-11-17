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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D, E ve G gruplarında son karşılaşmalar yapıldı.

Mutlu Demirtaştan   | 17.11.2021
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Istanbul

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak takımların belirlendiği elemelerin son gününde D, E ve G gruplarındaki maçlar oynandı.

Hollanda, sahasında Norveç'i 2-0 yenerek G Grubu'nu birinci sırada tamamladı ve Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı kazanan son takım oldu. Türkiye, gruptaki son maçında Karadağ deplasmanında 2-1 galip geldi ve ikinci sırayı alarak play-off'lara kaldı.

D Grubu'nda Dünya Kupası biletini önceden alan Fransa, son maçta konuk olduğu Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ise Bosna Hersek deplasmanında 2-0 kazandı ve ikinci olarak play-off bileti aldı.

Son hafta öncesi Dünya Kupası'nı garantileyen Belçika, E Grubu'nda Galler'e konuk olduğu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Galler, grup ikincisi olarak play-off'a yükseldi.

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