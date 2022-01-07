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2021 FIFA En İyiler Ödülleri'nde aday sayısı üçe düşürüldü

Polonyalı santrafor Lewandowski, son "Altın Top" ödülünün sahibi Arjantinli Messi ile Mısırlı yıldız Salah, en iyi erkek futbolcu kategorisinde birbiriyle yarışacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 07.01.2022
2021 FIFA En İyiler Ödülleri'nde aday sayısı üçe düşürüldü

Ankara

2021 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen erkek ve kadın futbolcuların sayısı, üçe indirildi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, erkekler futbolunda yer alan 11 adaydan en fazla oyu alan Bayern Münihli Robert Lewandowski, Paris Saint-Germainli Lionel Messi ve Liverpoollu Muhammed Salah, 2021'in en iyi oyuncusu olmak için birbiriyle yarışacak.

Kadınlar kategorisinde ise Barcelona'da forma giyen İspanyol oyuncular Jennifer Hermoso ve Alexia Putellas ile Chelsea'nin Avustralyalı futbolcusu Sam Kerr, en iyi üç arasına kaldı.

Ödüllerin sahibi, aralarında teknik direktörler, futbolcular ve gazetecilerin yer aldığı jürinin vereceği oyların ardından belirlenecek. Tören ise İsviçre'nin Zürih kentinde 17 Ocak'ta düzenlenecek.


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