Taha Akgül olimpiyatta ikinci madalyasını aldı

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalyanın sahibi oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya alan Taha Akgül, olimpiyatlardaki ikinci madalyasını kazandı.

Ercan Doğan   | 06.08.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalyanın sahibi oldu

Tokyo

Çeyrek finalde ABD'li Gable Dan Stevenson'a mağlup olarak final şansını yitiren Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'a üstünlük kurarak Tokyo 2020'yi bronz madalya ile tamamladı.

Londra 2012'de 7. olan ve Rio 2016'da altın madalya alan 30 yaşındaki milli güreşçi, olimpiyat oyunlarındaki ikinci madalyasını alma başarısı gösterdi.

Milli güreşçi bu başarısıyla olimpiyatlarda birden fazla madalya kazanan Türk sporcular arasına girdi.

Taha Akgül ayrıca iki kez dünya ve 4 defa Avrupa şampiyonluğu kazanmıştı.

Milli güreşçiler Tokyo 2020'de 3. madalyayı aldı

Türk güreşçiler, Tokyo 2020'de 3. madalyayı getirdi.

Erkekler grekoromen stilde Rıza Kayaalp ilk bronz madalyayı kazandırırken, kadınlarda da Yasemin Adar aynı başarıyı gösterdi. Yasemin Adar ayrıca elde ettiği başarıyla Türkiye'ye madalya kazandıran ilk kadın güreşçi unvanını aldı.

Güreşte 66. madalya

Tokyo 2020'de güreşte alınan madalyalarla bu branşta Türk güreşçilerin olimpiyatlarda kazandığı madalya sayısı 66'ya çıktı.

Türk güreşi olimpiyat oyunlarında 29 altın, 18 gümüş ve 19 bronz madalya elde etti.

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