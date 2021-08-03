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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ramil Guliyev yarı finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Ramil Guliyev, 200 metrede yarı finale çıktı.

Emrah Oktay   | 03.08.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ramil Guliyev yarı finale yükseldi Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Tokyo

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları devam etti.

Tokyo Olimpiyat Stadı'ndaki 200 metre elemelerinde 3. seride piste çıkan dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 20.54'lük derecesiyle 2. sırada yer aldı ve diğer serilerin sonucunu beklemeden doğrudan adını yarı finale yazdırdı.

Ramil, dünya 2 numarası, 200 metrede Rio 2016 ikincisi Kanadalı Andre de Grasse'yi geride bırakarak ikinciliği elde etti.

200 metrede dünya sıralamasının 3. basamağında bulunan Ramil'in yer alacağı yarı final yarışları, TSİ 14.50'de başlayacak.

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