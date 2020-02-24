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15 yaşındaki tenisçi Gauff dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi

Dünya sıralamasında 49. sıraya yükselen 15 yaşındaki Gauff, 2005'ten bu yana klasmanda ilk 50'ye giren en genç kadın tenisçi oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 24.02.2020
15 yaşındaki tenisçi Gauff dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi

Ankara

Geçen yıl Wimbledon'da 7 grand slam şampiyonluğu bulunan Venus Williams'a karşı aldığı galibiyetle adını duyuran 15 yaşındaki Coco Gauff, önemli bir başarıya daha imza attı.

ABD'li raket, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında 49. sıraya yükseldi. Gauff böylece 2005'in ağustos ayında 15 yaşındayken ilk 50'ye giren Bulgar Sesil Karatantcheva'dan beri bunu başaran en genç kadın tenisçi oldu.

2019 Linz Açık Turnuvası'nda kariyerinin WTA düzeyindeki ilk tekler şampiyonluğunu kazanan Gauff, bu sezona da iyi başlamıştı.

Naomi Osaka'yı, şampiyon unvanıyla geldiği Avustralya Açık'ın 3. turunda eleyen Gauff, turnuvayı kazanan Sofia Kenin'e 4. turda yenilmişti.

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