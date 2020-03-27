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Paris Saint-Germain'den sağlık çalışanlarına 200 bin avronun üzerinde yardım

Fransa Birinci Futbol Ligi kulübü Paris Saint-Germain (PSG), yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yardım amaçlı satışa çıkarılan formalardan 200 bin avrodan fazla gelir elde edildiğini açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 27.03.2020
Paris Saint-Germain'den sağlık çalışanlarına 200 bin avronun üzerinde yardım

İstanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Paris Saint-Germain (PSG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yardım amaçlı satışa çıkarılan formalardan 200 bin avrodan fazla gelir elde edildiğini açıkladı.

PSG Kulübü, internet sitesinden satışa sunulan ve üzerinde "Tous Unis" (Hep Birlikte) yazılı bin 500 adet özel üretim iç saha formasının 12 saatte tükendiğini duyurdu.

Forma satışından elde edilen 200 bin avro üzerindeki gelirin, Fransa'nın başkenti Paris'teki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderileceği belirtildi.



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