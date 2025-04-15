Zuckerberg, ABD Federal Ticaret Komisyonunun Meta'ya karşı açtığı antitröst davasında ifade verdi
Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC) Meta'ya karşı açtığı antitröst davasının duruşmasında konuştu.
Ankara
The Hill'in haberine göre FTC, Meta'ya karşı açtığı antitröst davasında şirketin Instagram ve WhatsApp'ı kişisel sosyal ağlar üzerindeki tekelini daha da sağlamlaştırmak ve korumak için satın aldığını öne sürerek, Zuckerberg'i ilk tanık olarak çağırdı.
Meta'nın 2010'ların başında tüketicilerin internet sitelerinden mobil uygulamalara geçmesiyle birlikte rekabet etmekte zorlandığını savunan FTC, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaların popülerliği arttıkça, şirketin başlangıçta benzer ürünler sunmaya çalışmasını ve nihayetinde uygulamaları sırasıyla yaklaşık 1 milyar dolar ve 19 milyar dolar karşılığında satın almasını rakiplerini etkisiz hale getirmeye yönelik bir hamle olarak nitelendirdi.
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FTC'yi temsil eden baş avukat Daniel Matheson, Meta'nın Amerikan kamu politikasının rekabet ilkesini bozduğunu ifade etti.
Zuckerberg, sorgulama sırasında arkadaşlarıyla ve ailesiyle bağlantı kurmanın Meta ürünlerinin temel parçası olmaya devam ettiğini kabul etmesinin ardından, sosyal medyanın yıllar içinde değişerek yeni ve eğlenceli içerikler keşfetmeye odaklandığını vurguladı.
Geriye dönüp baktığında "gerçekten önemli bir şeyin gözden kaçırıldığını" ifade eden Zuckerberg, "Sanırım çevrim içi sosyal etkileşimin nasıl değiştiğini yanlış anladık." dedi.
Meta'nın baş avukatı Mark Hansen, davanın FTC teorilerinden oluştuğunu öne sürerek, "FTC, bu davanın tamamen arkadaş ve aile paylaşımıyla ilgili olduğuna inanmanızı istiyor." ifadesini kullandı.
Hansen, çeşitli platformlar arasında hareket eden kullanıcıların TikTok ocakta kısa süreli yasaklandığında Facebook, Instagram ve YouTube'u kullandıklarına işaret etti.
Kullanıcıların 2021'deki Meta kesintisi sırasında benzer şekilde TikTok, YouTube ve farklı mesajlaşma platformlarına geçtiğini kaydeden Hansen, FTC'nin ilgili pazarı arkadaş ve aile bağlantılarına odaklanan platformlarla sınırlama çabasını "gerçek durumu çarpıtmak" olarak nitelendirdi.
FTC, Meta'nın yüzde 77-85 arasında pazar payına sahip olduğunu belirtiyor.
Trump'ın ilk başkanlık döneminde açılan davanın duruşmalarının birkaç hafta sürmesi öngörülüyor.
FTC, Meta'nın 2012'de Instagram'ı 1 milyar dolara ve 2014'te WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın aldığında şirketin sosyal medya üzerindeki tekelini sürdürmek için yasa dışı davrandığı iddiasıyla 2020'de Meta'ya dava açmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.