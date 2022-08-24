Dolar
18.16
Euro
18.04
Altın
1,749.99
ETH/USDT
1,660.00
BTC/USDT
21,544.00
BIST 100
3,087.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki millet bahçesinde devam ediyor Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
logo
Dünya

Zimbabve'de 2023 genel seçimleri için adaylık ücretleri 20 katına çıkarıldı

Zimbabve'de 2023 genel seçimleri adaylık ücretlerine yapılan yüzde 2000'lik zam, resmi gazetede yayımlandı.

Murat Özgür Güvendik   | 24.08.2022
Zimbabve'de 2023 genel seçimleri için adaylık ücretleri 20 katına çıkarıldı

Johannesburg

Buna göre, 2023 seçimlerinde devlet başkanlığı adaylarının, adaylık ücretlerinin 1000 dolardan 20 bin dolara yükseltildiği bildirildi.

Milletvekili adaylık ücretlerinin ise 50 dolardan 1000 dolara çıkarıldığı belirtildi.

Adaylık ücretlerine yapılan zam, muhalefet cephesinde geniş tepkilere neden oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de sağanak etkili oluyor
Gölbaşı'ndaki özel hayvanat bahçesinin ruhsatı iptal edildi
Afyonkarahisar'da Anadolu Ajansı "Zaferin Askerleri Mehmetçik Sergisi" açıldı
İstanbul'da UKOME kararıyla servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı
Bakan Akar: Ordumuz, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir

Benzer haberler

Zimbabve'de 2023 genel seçimleri için adaylık ücretleri 20 katına çıkarıldı

Zimbabve'de 2023 genel seçimleri için adaylık ücretleri 20 katına çıkarıldı

Sırbistan'ın 7 büyükelçiliğinin Twitter hesapları askıya alındı

Zimbabve'de 157 çocuk kızamık salgınında hayatını kaybetti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet