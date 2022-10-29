Dolar
18.59
Euro
18.53
Altın
1,644.71
ETH/USDT
1,557.90
BTC/USDT
20,611.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile Türkçe kutlama mesajı

Davit Kachkachishvili   | 29.10.2022
Zelenskiy'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile Türkçe kutlama mesajı

Kiev

 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkçe kutlama mesajı paylaştı.

Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması​​​​​​​ vesilesi ile Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Valiliğinden "3 okul birden kapatıldı" haberine ilişkin açıklama
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
TİKA hayata geçirdiği projelerle Türkiye'nin adını Kolombiya'da yaşatıyor
Pakistan'daki TMV okullarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı zora soktu

Benzer haberler

Zelenskiy'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile Türkçe kutlama mesajı

Zelenskiy'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile Türkçe kutlama mesajı

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

TİKA hayata geçirdiği projelerle Türkiye'nin adını Kolombiya'da yaşatıyor

Pakistan'daki TMV okullarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Pakistan'daki TMV okullarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Hollanda istihbaratından Rusya'nın "savaş teknolojisi" peşinde olduğu uyarısı

Hollanda istihbaratından Rusya'nın "savaş teknolojisi" peşinde olduğu uyarısı
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı zora soktu

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı zora soktu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet