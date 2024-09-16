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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, yüzde 90'ı yazılan "zafer planının" gelecek hafta müttefiklere sunulacağını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmesi öngörülen zafer planlarının yüzde 90'dan fazlasının yazıldığını, gelecek hafta müttefiklere sunulacağını bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Zelenskiy, yüzde 90'ı yazılan "zafer planının" gelecek hafta müttefiklere sunulacağını belirtti

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gün boyunca çeşitli formatlarda Ukrayna'nın zafer planının hazırlanmasına ilişkin toplantılar yapıldığını kaydetti.

Zafer planının hazırlanması ve tüm maddelerin gerçek askeri, diplomatik ve ekonomik açıdan doldurulması üzerinde çalışmaya devam ettiklerini aktaran Zelenskiy, bu çalışmalara her alanda önemli kişilerin dahil edildiğini belirtti.

Zelenskiy, "(Zafer planında) Ukrayna için gerekli adımlar somut olarak belirlenmiştir. Gerçek ve adil barışı sağlamak için atılacak mümkün olan güçlü adımlar. Her bir adım için de net bir liste var, tam olarak neye ihtiyaç var, güçlenmek için tam olarak ne yapılacak? Burada imkansız olan tek bir şey bile yok. Yüzde 90'dan fazlası yazıldı. Bu plan, sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda uluslararası hukuka değer veren dünyadaki herkes için durumun doğru şekilde gelişmesini sağlayabilir. Gelecek hafta müttefiklere sunmak üzere zafer planı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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