Dolar
17.43
Euro
17.53
Altın
1,735.64
ETH/USDT
1,090.00
BTC/USDT
19,898.00
BIST 100
2,408.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy, Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul’daki toplantıda ilerleme olduğunu bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul’da yapılan dörtlü toplantıda ilerleme olduğunu belirterek, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e (BM) dünya gıda tedarikini yeniden başlatma konusundaki çabalarından dolayı minnettar olduğunu söyledi.

Ali Cura   | 13.07.2022
Zelenskiy, Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul’daki toplantıda ilerleme olduğunu bildirdi

Kiev

Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve BM heyeti arasında İstanbul’daki dörtlü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya pazarına gıda tedarikini yeniden başlatmak için çok önemli çabalar harcadıklarını belirten Zelenskiy, “BM ve Türkiye’ye çabaları için minnettarım. Bu hikayenin başarısına sadece devletimizin değil, abartmadan tüm dünyanın ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın “Karadeniz’de gemilere yönelik tehdidinin kaldırılması halinde” bunun küresel gıda krizinin şiddetini hafifleteceğini dile getiren Zelenskiy, “Ukrayna heyeti bana ilerleme olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde detayları BM Genel Sekreteri ile koordine edeceğiz.” dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü
Bakan Akar: Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı
Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Pınar Gültekin davası için hazırlanan istinaf dilekçesi mahkemeye gönderildi
Togo'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri son yolculuklarına uğurlandı

Benzer haberler

Zelenskiy, Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul’daki toplantıda ilerleme olduğunu bildirdi

Zelenskiy, Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul’daki toplantıda ilerleme olduğunu bildirdi

"NATO'nun geleceği ve Türkiye'nin ittifaktaki rolü" Londra'da düzenlenen panelde tartışıldı

BM'den, Karadeniz'den dünyaya tahıl nakliyatı konusunda Türkiye'nin çabalarına övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü
Bakan Akar: Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı

Bakan Akar: Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı
Togo'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri son yolculuklarına uğurlandı

Togo'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri son yolculuklarına uğurlandı