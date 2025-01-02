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Dünya

Zelenskiy: "Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik çabalara yardımcı olacağız"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik tüm çabalara yardımcı olacaklarını bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Zelenskiy: "Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik çabalara yardımcı olacağız"

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval'ı kabul ettiğini belirtti.

Her iki bakanın Suriye ziyareti sonrasında hazırladığı rapor hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, "Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik tüm çabalara yardımcı olacağız. Suriye yönetimi ve destek vermeye hazır tüm ortaklarla işbirliği yapmak üzere Ukrayna'da tahıl programını geliştireceğiz. Desteğin mümkün olduğunca güçlü olması için Avrupa ve ABD ile irtibat halinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Bakan Sybiha, 30 Aralık'ta Suriye'nin başkenti Şam'daki temaslarında yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir ve Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

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