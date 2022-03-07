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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Rusya, Ukrayna’ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor

Dmitri Chirciu   | 07.03.2022
Zelenskiy: Rusya, Ukrayna’ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "İşgal devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna’ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa o halde yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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