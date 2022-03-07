Zelenskiy: Rusya, Ukrayna’ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "İşgal devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna’ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa o halde yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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