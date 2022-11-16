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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Rus saldırganlığı 2 Polonya vatandaşının canını aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Polonya'ya füze düşmesine ilişkin "Rus saldırganlığı, 2 Polonya vatandaşının canını aldı." ifadesini kullandı.

Davit Kachkachishvili   | 16.11.2022
Zelenskiy: Rus saldırganlığı 2 Polonya vatandaşının canını aldı Fotoğraf: Artur Widak/AA

Kiev

Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin hakkında konuştu.

Rusya'nın son dönemlerde ülkesinin enerji altyapılarına yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırıları sonucu 18 bölgede milyonlarca insanın elektrik sorunu yaşadığına dikkati çeken Zelenskiy, "Bunlar milyonlarca tüketicidir. Hem elektrik üretmek hem de tedarik etmek üzere enerji altyapılarını eski haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rus ordusunun geçen hafta çekildiği yerleşim yerlerine elektrik, su, telefon bağlantısı gibi hizmetleri tekrar sağlamaya çalıştıklarını ve köylerdeki insanlara emekli maaşlarının verilmeye başlandığını kaydederek "Herson bölgesinde 20'den fazla yerleşim yerine elektrik hizmeti verildi." açıklamasında bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, şimdilik en sıcak çatışmaların Donetsk cephesinde sürdüğünü işaret etti.

Zelenskiy, "Donetsk bölgesinden gelen raporlar ve bilgiler değişmedi. Daha önce olduğu gibi aynı noktalarda şiddetli çatışmalar devam ediyor. Onlarca saldırıya rağmen mevzilerimizi koruyoruz." diye konuştu.

Dün Polonya'ya füze düşmesine değinen Zelenskiy, bu konunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde de gündemde olduğunun altını çizdi. Zelenskiy şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın tutumu çok şeffaf. Tüm detayları, gerçekleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Bundan dolayı uzmanlarımızın uluslararası soruşturma çalışmalarına katılmasına, diğer ortaklarımız gibi patlamanın yaşandığı alanda mevcut olan tüm verilere erişmesine ihtiyacımız var."

Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesini yaptığını aktardı. Füze düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle Duda'ya başsağlığı dilediğini aktaran Zelenskiy, "Rus saldırganlığı, 2 Polonya vatandaşının canını aldı." dedi.

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