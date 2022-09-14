Dolar
18.25
Euro
18.23
Altın
1,702.32
ETH/USDT
1,599.00
BTC/USDT
20,281.00
BIST 100
3,402.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübünün Divan Kurulu Toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehrini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrine geldi.

Mustafa Deveci   | 14.09.2022
Zelenskiy Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehrini ziyaret etti Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

İzyum

Zelenskiy'nin ziyareti öncesi Ukrayna güçleri İzyum şehrinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Şehre gelen Zelenskiy, İzyum Şehir Konseyi binası önünde Ukrayna bayrağının göndere çekilme törenine katıldı.

Rusya ile savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra milli marş eşliğinde Ukrayna bayrağı göndere çekildi.

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sakinlerine mesaj gönderdi.

Kırım sakinlerinin 8 yıldır büyük bir trajedi yaşadığını dile getiren Zelenskiy, "Benim (Kırım sakinlerine) mesajım, geleceğiz. 8 yıl boyunca Rus televizyonlarında yapılan propagandaların bizim için bir önemi yok. Gerçeğin bizim tarafımızda olduğunu biliyoruz. Bu demek oluyor ki (Kırım'a) geleceğiz. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Kimse de bilmiyor ama planlarımız var ve geleceğiz. Çünkü orası bizim toprağımız ve onlar bizim insanlarımız. Bu nedenle geleceğiz." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin, İzyum'a geldiğinde neler hissettiği yönündeki sorusuna Zelenskiy, şu yanıtı verdi:

"Devlet Başkanı olmadan önce buradaydım. Bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Burada sürpriz yok ve benim için şok değil. Buradaki görüntü şoke edici ama benim için değil. Çünkü aynı görüntüyü ilk işgal edilen yerlerden Buça'da görmeye başlamıştık. Burada da aynı. Yok edilmiş binalar, öldürülen insanlar. Ne söyleyebilirim, bu gerçek tarihimizin ve bugünün modern Rus ulusunun bir parçası. Onlar yaptılar. Sadece onlar."

Zelenskiy, daha sonra askerler ve İzyumlularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende, Ukrayna Kara Kuvetleri Komutanı Oleksandar Syrskiy, Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak​​​​​​​, Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sınav sonuçları açıklandı
Kenya Büyükelçisi Boiyo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un Azerbaycan Türkçesine çevrilen kitabı tanıtıldı
Selimiye Camisi çevresi "Sokak Sağlıklaştırma Projesi"yle güzelleşecek
Bakan Soylu, Yunanistan'ın müdahalesinde ölen 2 düzensiz göçmenin görüntülerini paylaştı

Benzer haberler

Zelenskiy Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehrini ziyaret etti

Zelenskiy Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehrini ziyaret etti

Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Balakliya şehri sakinleri yaşadıklarını AA'ya anlattı

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti

Ukrayna: Harkiv'de 300'den fazla yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı

Ukrayna: Harkiv'de 300'den fazla yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı

Harkiv Valisi, bölgenin yüzde 15'nin hala Rus güçlerinin elinde olduğunu söyledi

Harkiv Valisi, bölgenin yüzde 15'nin hala Rus güçlerinin elinde olduğunu söyledi
Rusya: Ukrayna’da 293 uçak, 154 helikopter, 4 bin 900 tank ve zırhlı yok ettik

Rusya: Ukrayna’da 293 uçak, 154 helikopter, 4 bin 900 tank ve zırhlı yok ettik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet